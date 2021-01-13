Грядуть сильні морози. Як пережити вже призабутий нами холод, допомогти бездомним і подбати про здоров’я? Незаконну каплицю знесуть. Недобудовану будівлю у музеї «Шевченківський гай» перенесуть до Унівської лаври. Плюс один майданчик для собак. Біля парку культури малі та великі чотирилапі отримали новий простір для прогулянок. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 13 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 31 004 (+167 за попередню добу).

Гори кличуть

Надворі нарешті засніжило, а це хороший привід поїхати в гори! Розказуємо про найкращі гірськолижні спуски Львівщини. Ціни, локації, фото - у нашій підбірці.

Львівський суд не дозволив знести частину багатоповерхівки «Іроксу»

Мерія звинувачує скандально відому компанію у самовільному будівництві на вул. Тернопільській, 42 та подаватиме апеляцію.

«Легальна вакцина спочатку з’явиться у приватників, уже в кінці січня»

Колишня міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла наскільки ефективною є боротьба з коронавірусом і скільки у цьому політики.

Різдво, Водохреща, а далі?

Ми відібрали головні християнські та державні свята та створили гру, у якій пропонуємо поставити їх на місце.

Львів зможе купити 100 автобусів МАЗ лише після згоди уряду

Мер звернувся до прем'єр-міністра за поясненнями стосовно співпраці з білоруською компанією.

Майже 50% чиновників РДА у Львівській області звільнять з роботи

Голова ЛОДА Максим Козицький затвердив граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій семи нових районів.

Незаконне будівництво в Шевченківському гаю у Львові знесуть

Незаконне будівництво каплиці на території Музею архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького знесуть. Таке рішення прийняла робоча група Львівської міської ради.