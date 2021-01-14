Головні новини Львова за 14 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Міського водосвяття не буде. Карантинні обмеження цього не допускають. Але все ж освячену воду можна буде набрати. Летять додому. Дев’ятьох громадян Іраку, які хотіли потрапити в Європу через Україну видворяють на Батьківщину. Підробив протокол – маєш судимість. Голова ДВК у Суховолі за махінації на місцевих виборах отримав іспитовий термін на один рік. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.
Станом на 14 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 31 306 (+302 за попередню добу).
Цього року у Львові скасували загальноміське водохреща
Через карантинні обмеження цього року скасували загальноміське водосвяття, яке на свято Богоявлення, 19 січня, традиційно проводили у центрі Львова.
Два сини львівського священика розбилися на смерть у ДТП на Рівненщині
Племінниця Пісного хоче відсудити в прокуратури ще понад 200 тис. грн
Поблизу Жовкви до кінця 2021 року планують побудувати індустріальний парк
Парк розташовуватиметься на ділянці площею близько 85 га між містом Жовква і селами Воля-Висоцька та Глинськ. Розробкою стратегії та будівництвом займатиметься девелоперська компанія P. R. Development з групи PR Group.
В Угорщині знайшли пляшку з запискою трирічної львів'янки, відправлену 15 років тому
Пляшку з запискою знайшли мешканці угорського міста Сегед і повідомили про це у соцмережах. Вони попросили розшукати адресата і звернулися по допомогу до угорського консула в Ужгороді.
Важкопоранених у ДТП на Львівщині евакуйовуватимуть гелікоптерами
Хворих із складними травмами з місць ДТП до лікарень транспортуватимуть вертольотом медичної бригади, куди входитиме лікар і фельдшер. Очікується, що львівські медики обслуговуватимуть увесь карпатський регіон.