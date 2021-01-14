«Ми не боремося з російською мовою, ми воюємо з русифікацією».

Міського водосвяття не буде. Карантинні обмеження цього не допускають. Але все ж освячену воду можна буде набрати. Летять додому. Дев’ятьох громадян Іраку, які хотіли потрапити в Європу через Україну видворяють на Батьківщину. Підробив протокол – маєш судимість. Голова ДВК у Суховолі за махінації на місцевих виборах отримав іспитовий термін на один рік. Про головні новини дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 14 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 31 306 (+302 за попередню добу).

Цього року у Львові скасували загальноміське водохреща

Через карантинні обмеження цього року скасували загальноміське водосвяття, яке на свято Богоявлення, 19 січня, традиційно проводили у центрі Львова.

Два сини львівського священика розбилися на смерть у ДТП на Рівненщині

Смертельна автопригода сталася близько 1:00 ночі на трасі Київ-Чоп поблизу селища Гоща. Загиблими виявилися сини священика УГКЦ Григорія Пашка.

Племінниця Пісного хоче відсудити в прокуратури ще понад 200 тис. грн

племінницю екс-заступника начальника управління «К» СБУ Василя Пісного Нещодавно Галину Борейко поновили на посаді у прокуратурі Львівщини. Галину Борейко поновили на посаді у прокуратурі Львівщини.

Поблизу Жовкви до кінця 2021 року планують побудувати індустріальний парк

Парк розташовуватиметься на ділянці площею близько 85 га між містом Жовква і селами Воля-Висоцька та Глинськ. Розробкою стратегії та будівництвом займатиметься девелоперська компанія P. R. Development з групи PR Group.

В Угорщині знайшли пляшку з запискою трирічної львів'янки, відправлену 15 років тому

Пляшку з запискою знайшли мешканці угорського міста Сегед і повідомили про це у соцмережах. Вони попросили розшукати адресата і звернулися по допомогу до угорського консула в Ужгороді.

Важкопоранених у ДТП на Львівщині евакуйовуватимуть гелікоптерами

Хворих із складними травмами з місць ДТП до лікарень транспортуватимуть вертольотом медичної бригади, куди входитиме лікар і фельдшер. Очікується, що львівські медики обслуговуватимуть увесь карпатський регіон.