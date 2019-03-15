Головні новини Львова за 15 березня

На Жидачівщині добудовують міст через Дністер

Чоловік загинув через ймовірне отруєння чадним газом. За словами свідків, загиблий у цій квартирі не був прописаний, але робив там ремонт і грівся від газової плити.

Тарифи на воду у Львові зросли. Із цієї суботи на дванадцять відсотків подорожчає водопостачання та водовідведення.

На Жидачівщині будують міст через Дністер. Уже цього року переправа має з'єднати Ходорів та Жидачів, відрізані один від одного руслом Дністра.

Новий центр. У Львові відкрили новий спортивний і торгово-розважальний центр «Spartak». Цю почесну місію доручили олімпійській чемпіонці Яні Шемякіній.

Прем'єра «Емігрантів». Режисер Вадим Сікорський готує прем'єру на малій сцені театру імені Марії Заньковецької. Цього разу це буде п'єса польського автора «Емігранти».

Паракаратисти готуються до чемпіонату Європи. Вмотивовані і готові дивувати Європу. Українські паракаратисти відточують вміння перед континентальною першістю, яку наприкінці березня прийме Іспанія.