На Львівщині кількість хворих на ковід знову йде на спад. Дізнаємося, якою є ситуація в області та чи послаблять нам карантин. Нарешті позбулися боргів. «Львівводоканал» вже сповна виплатив кредит за модернізацію системи водопостачання. Живе у Львові, втім не забуває про рідне село і його відроджує. Продовжуємо надихати вас проектом «Добро в дії». На черзі - ще один герой. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 15 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 60 017 (+203 за попередню добу).

Українець зі США пожертвує 4 млн доларів на нову дитячу лікарню у Львові

Центр матері та дитини планують збудувати неподалік лікарні швидкої медичної допомоги.

Львівську адвокатку ув’язнили на 4 роки тюрми за хабарництво

За даними слідства, Світлана Буковинська вимагала у свого клієнта хабарі для суддів Шевченківського райсуду.

Аеромедична евакуація у Львові: як це працює

Ми розбирались, хто і скільки платить за транспортування хворих вертольотом, хто і як обирає таких пацієнтів, а також скільки вильотів на добу може робити гелікоптер.

Денис Шмигаль приїде до Львова для обговорення послаблення карантину

16 квітня міська комісія надзвичайних ситуацій вирішуватиме питання послаблення карантинних обмежень у Львові, які стосуватимуться роботи ринків, літніх майданчиків та початкової школи.

У Моршині проведуть колективну вакцинацію населення від ковіду

Упродовж 3-4 тижнів у місті, де проживає 4300 осіб, планують вакцинувати до 3000 мешканців та працівників санаторіїв.

Нові голови РДА на Львівщині. Хто вони

Ми розповідаємо біографії нових голів РДА та аналізує їх декларації.

SkyUp закрив продаж квитків зі Львова та Києва за 15 маршрутами

Зміни у розкладі авіакомпанії стосуються маршрутів зі Львова у Аліканте (Іспанія), Лодзь (Польща), Бергамо (Італія), Париж (Франція), Прагу (Чехія).

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