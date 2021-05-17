Pfizer для освітян на підході. А якщо вистачить цієї партії американської вакцини, то вакцинацію нею зроблять і прикордонникам з надзвичайниками. Після роз'яснень уряду бензин з дизелем знову продають за старими цінами. Якщо вже їздити на дорогому пальному, то лише добрими дорогами. Коли відкриють відремонтовану вулиці Хмельницького та Шевченка? Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 17 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 093 (+58 за попередню добу).

Синоптики попереджають про грози та град на Львівщині

У вівторок, 18 травня, у Львові та області очікуються грози та град. Також протягом дня будуть сильні пориви вітру та шквал.

«Укрзалізниця» запускає щоденний поїзд зі Львова до курортного Бердянська

Перший рейс виконають у п’ятницю, 11 червня. Вартість квитків у купе становить 491 грн, у плацкарті – 292 грн.

Медики лікарні швидкої допомоги Львова закликають не звільняти міністра Степанова

Кілька десятків лікарів, переважно керівників відділень, вийшли на своєрідний флешмоб підтримки.

SkyUp скасував авіарейси зі Львова у Запоріжжя

Авіарейси Львів – Запоріжжя SkyUp мала виконувати з 29 травня двічі на тиждень.

Вулицю Богдана Хмельницького повністю відкриють для проїзду вже в кінці літа

На вулиці Богдана Хмельницького у Львові ремонтують останню ділянку – від вул. Кукурудзяної до Олійної.

Львівський письменник Костя Грек судиться через використання його образу для відео на YouTube

Костянтин Андросов спершу погодився на зйомки у промороликах, а потім заявив, що відео поширюють без його дозволу.

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