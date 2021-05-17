Костя Грек ходить вулицями Львова у образі античного героя, таким чином популяризуючи свої книги

Львівський письменник Костянтин Андросов, відомий під псевдонімом Костя Грек, звернувся до Галицького районного суду Львова через порушення авторських прав. Він спершу погодився на зйомки промоційних відео про Львів, а після того, як їх опублікували на YouTube, заявив, що не знав про їх подальше поширення.

У 2008 році Костянтин Андросов видав книжку «Досить бути провінцією», під яку створив образ Кості Грека і переодягненим у образ античного героя з накидкою та лавровим вінком ходив вулицями Львова, рекламуючи свої книги. У вересні 2020 року письменник отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права, де вказано про літературний твір із описом сценічного образу Кості Грека.

Як повідомив 17 травня «Судовий репортер», львівський екскурсовод Андрій Кушнір вирішив знімати відео про місто та публікувати його YouTube для поширення й монетизації. Він запропонував Кості Греку співпрацю. До зйомок долучився ще один актор в образі Короля Данила. За словами Андрія Кушніра, у березні минулого року вони усно домовились про організацію зйомок, які мали тривати близько півроку, після чого автор планував подивитися на результат і вирішити, чи продовжувати зйомки.

За апаратуру для відео, монтаж та домовленості з екскурсоводами відповідав Андрій Кушнір. Він каже, що витратив на це близько 30 тис. грн. При цьому, ділити прибуток від зйомок мали таким чином: 20% віддадуть на дитячий будинок, ще 20% отримають актори, а 40% – автор ідеї.

Зйомки розпочалися у червні 2020 року й за два місяці команда відзняла 14 відеороликів. Після зйомок останньої відео-екскурсії на Личаківському кладовищі Костя Грек заявив про припинення співпраці. Причин свого рішення він не пояснив.

«Відповідач порушив наші домовленості по контенту. Я прийшов і сказав, або ми обговорюємо весь контент, якщо він мені не подобається, або я не буду зніматись», – розповів він.

Костя Грек компенсував колишньому партнеру майже половину витрат – 13,5 тис. грн, а 7 серпня торік вони уклали договір про розірвання співпраці без претензій одне до одного. При цьому, у договорі не прописали пунктів щодо компенсації та долі опублікованого відео. Після публікації відео на YouTube, Костянтин Андросов попросив їх видалити. Після цього колишні партнери уклали ще один договір про доплату 2,5 тис. грн компенсації витрат на проект та видалення 14 відеозаписів із YouTube за участю Кості Грека. Відео видалили, однак у грудні минулого року письменник подав позов до суду за використання образу Кості Грека. Він каже, що образ у відео використали без дозволу і він навіть не знав раніше, що це буде опубліковане в YouTube.

«Позивач знімався, відео були, у Facebook їх сам опублікував, і каже що згоди не давав. Як таке можливо? Він перед тим підписав перший договір про те, що ми закінчуємо будь-яку співпрацю. У цьому другому договорі він також підписав документ, що ці відео є в YouTube. Але він ніде не написав, що не давав згоду на публікацію. Після укладення другого договору там була зазначена дата, до якої видаляються всі відео. За пару днів до цієї дати вони були видалені», – пояснив Андрій Кушнір.

У суді Костянтин Андросов підтвердив усну домовленість із Андрієм Кушніром про плату за зйомки, однак каже, що не знав про публікацію відео з його участю на YouTube й дозволу на це не давав.

«У вересні я сказав відповідачеві, що до кінця цього місяця відео повинні бути видалені. До кінця вересня вони не були знищені, а вже потім за окремою домовленістю були видалені всередині листопада», – розповів він.

Представник Кості Грека в суді Роман Кисіль пояснив, що під час домовленості не уточнювалось, як саме будуть заробляти на відео, тобто, що прибуток надходитиме від публікації відео на YouTube.

8 червня справу розглядатиме Галицький районний суд Львова.