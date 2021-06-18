Ще більше екологічного громадського транспорту для Львова. Обговоримо перспективи закупівлі 100 тролейбусів з автономним ходом. Центри вакцинації на цих вихідних знову будуть працювати, але за новим графіком. Де і коли можна буде щепитись від коронавірусу у Львові? Коли на шальках терезів життя дитини і лише один укол за 2 млн доларів. Розповідаємо про найдорожчі ліки в світі і як їх виграють у лотерею. Коротко про головні події Львова розповість Віталій Кубліков.

+21

Станом на 18 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 692 (+21 за попередню добу).

Через ДТП на трасі біля Буська утворилися кілометрові затори

В аварію потрапили автомобілі ВАЗ, Infiniti, а також автоцистерна на іноземній реєстрації. Внаслідок ДТП цистерна перевернулася на бік та перегородила дорогу.

ДАБК звернулась в прокуратуру через будівництво у Стрийському парку

Будівельні роботи ведуться поруч з пам’яткою архітектури місцевого значення на вул. Парковій, 9.

Під час обшуків у львівського податківця знайшли 100 тис. доларів

Львівського податківця затримали під час отримання хабара від підприємців. За висунутою підозрою, він щомісяця вимагав від 50 підприємців, які продавали алкоголь і сигарети без дозвільних документів, по 1000 грн. Під час обшуків у нього знайшли 100 тис. доларів.

Через смерть 78-річної жінки водія львівського трамвая засудили на рік умовно

Жінка впала під колеса трамвая на зупинці на проспекті Червоної Калини через затиснуту дверима сумку.

На вихідні на Львівщині прогнозують спеку до +30°C

У суботу та неділю, 19-20 червня, опадів не передбачається, а максимальна температура вдень сягне +29°С, вночі – 13-15°С тепла.

«Там буде зелена зона для відпочинку львів’ян»

Ми поспілкувалися з директором ЛКП «Зелене місто» Святославом Євтушенком про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, будівництво заводу і сортування сміття у Львові.

31 випускник Львівщини склав ЗНО з англійської мови на 200 балів

Щорічно мерія Львова відзначає випускників, які отримують найвищі результати за ЗНО. За 200 балів абітурієнти отримують 5 тис. грн, за 400 балів – 10 тис. грн.

Куди піти у Львові у вихідні 18-21 червня

Фестиваль «Зашків», Свято музики, класика та джазові концерти в Митрополичих садах, виставка художньої фотографії та концерт «Kurbasy».

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