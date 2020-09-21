«Донедавна міська мобільність була зав'язана на трамваях і ходьбі пішки».

Засновники першої в Україні приватної медичної лабораторії та клініки Біокурс заявили про рейдерське знищення їхнього бізнесу у Львові. Звинувачують заступницю міністра охорони здоров’я Ірину Микичак і брата нардепа Тараса Козака – бізнес-партнера Віктора Медведчука.

Депутатку Львівської міської ради, що балотується від Європейської Солідарності, Ольгу Посипанко звинуватили в спонуканні до колективного хабаря за підключення будинку до газової мережі. З’ясуємо обставини побутово-політичного скандалу. Кошулинський йде в мери Львова, а Гірняк і Батенко йти передумали. Поговоримо, як списки кандидатів на місцеві вибори набувають свого остаточного вигляду. Про головні події понеділка, 21 вересня, в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 21 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 18 518 (+201 за попередню добу).

У львівські лікарні помер другий безпритульний, скалічений двома підлітками

У реанімації лікарні швидкої допомоги помер 64-річний безхатько, якого 12 вересня у Львові жорстоко побили двоє юнаків. Відтак він став уже другою жертвою цього злочину.

На Сихові 26-річна жінка тортом відбилась від ґвалтівника

Вночі на Сихові 18-річний львів’янин намагався зґвалтувати 26-річну жінку. Вона саме поверталась із весілля та відбилась від нападника тортом та сумкою. Ґвалтівника оперативно затримали правоохоронці.

Один з найбільших гірськолижних курортів Львівщини виставили на продаж

Спортивно-відпочинковий комплекс «Буковиця», що у Бориславі на Львівщині, виставили на продаж. Як пояснила адміністрація, про повний продаж не йдеться, а через аукціон «хочуть оцінити оптимальну вартість курорту», щоб залучити інвесторів.

У центрі Львова маршрутка збила дівчину Назара Холодницького

21 вересня у центрі Львова на вул. Дорошенка маршрутка збила жінку. Постраждалою виявилась 25-річна Юлія Бойко, дівчина колишнього очільника САП Назара Холодницького.

У двох районах Львівщини посилили карантинні обмеження

У Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області обмежили посадку пасажирів у транспорт, відвідування закладів культури, ресторанів та ТРЦ та відвідування соціальних і реабілітаційних установ.

Депутатку Львівської міськради звинувачують у підбурюванні до хабара

Мешканці новобудови на вул. Героїв УПА чекають на підключення газу до їхніх квартир. Одна з мешканок, міська депутатка Ольга Посипанко вирішила пришвидшити процес і запропонувала сусідам «здати для цього гроші».

Двох в’язнів львівської колонії №30 затримали під час спроби втечі

У ніч на понеділок, 21 вересня, двоє ув’язнених намагались утекти з Личаківської виправної колонії №30 у Львові. Чоловіків впіймали у момент, коли вони перелазили через огорожу колонії.