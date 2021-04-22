Вакцинують просто у вашому офісі. Таку послугу анонсувало міністерство охорони здоров'я приватним компаніям, які мають понад 50 працівників. Медики Чорнобильської лікарні вчились забирати стовбурові клітини на свої колегах. Яким буде перший львівський центр пересадки кісткового мозку? Навіть якщо ви не ходите до лікаря, він таємно відвідує вас. Журналісти викрили схему, за якою лікарі накручували собі кількість прийомів в електронній системі eHealth. Про головні події дня розповість Віталій Куліков та Софія Трощук.

+288

Станом на 22 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 62 357 (+288 за попередню добу).

Власники відмовились від продажу Будинку книги у центрі Львова

Власник будівлі планував продати об’єкт за 445 млн грн, щоби погасити борги, проте гроші знайшли в інший спосіб.

Оприлюднено свіжий рейтинг найбагатших громад Львівщини

Перше місце в новому рейтингу зайняла Червоноградська ОТГ, а останнє – Добросинсько-Магерівська. Раніше у рейтингу лідирувала Славська ОТГ.

Віртуальні пацієнти

Через електронну систему Helsi українські лікарі записують до себе на прийоми фіктивних пацієнтів. Ми виявили щонайменше три такі випадки у тьох різних львівських лікарів.

За брехню про своє зґвалтування мешканку Радехова засудили на рік умовно

Підозрювані у ґвалтуванні вимагають в держави відшкодування моральної шкоди.

18 львівських компаній потрапили до нового санкційного списку

Половина підприємств пов'язані з колишнім львівським митником Володимиром Полуситком.

«Мені здається, що це принизливо для всіх»

Олеся Яремчук розповіла про корупцію в науці, до якої всі звикли і вважають нормою.

Львівська міськрада погодила будівництво нової дитячої лікарні

Будівництво нової лікарні профінансує меценат зі США, а медзаклад передадуть у комунальну власність Львова. Нову дитячу лікарню збудую на ділянці на вул. Миколайчука, 9.

Вулицю в центрі Львова назвали на честь Захисників України

Назву присвоїли безіменній вулиці, яка з'єднує вул. Тараса Шевченка та вул. Городоцьку. Ця вулиця розташована біля Театру імені Лесі Українки та пам’ятнику до 150-річчя ЗУНР.

Новою депутаткою Львівської міської ради стала 42-річна Анна Дідух

Вона стала депутаткою фракції «Самопоміч» замість Андрія Москаленка, який раніше склав свої депутатські повноваження.

На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC

У цьому закладі KFC, на відміну від ресторану на просп. Свободи, можна замовити їжу на автороздачі у форматі Drive через віконечко.

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