Тимчасовий міст - на фінальній стадії. У селі Гайок завершують лаштувати переправу замість тієї, що впала на Великдень. А що там з монументом слави? Наші журналісти з'ясували, коли демонтують статуї. Нова школа у Брюховичах. Тепер тамтешні дітлахи навчатимуться у сучасних приміщеннях. Як облаштують навчальний заклад? Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 22 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 126 (+13 за попередню добу).

На Львівщину повертається 30-градусна спека

Після кількох дощових днів у Львові та області температура повітря знову зросте до 31°С. Спекотна погода очікується на вихідних, а також на початку наступного тижня.

Суд арештував 150 га у Карпатах, незаконно виділених атовцям

ДБР виявило масштабну схему незаконного виділення землі у гірській місцевості, у тому числі в лісах і заповідниках.

«Ми орієнтуємося на найкращі світові зразки»

Розпитали у співзасновника SoftServe Олега Дениса, як IT-компанія розвиватиме територію колишньої львівської тюрми.

Прокуратурі не вдалося повернути озеро «Едем Резорту» в держвласність

На території «Edem Resort Medical & SPA» розташоване раніше загальнодоступне озеро площею 9 га. Зараз доступ до води обмежений лише клієнтами відпочинкового комплексу.

Новим головою Личаківської адміністрації Львова став Орест Тимчишин

Орест Тимчишин до цього був керівником Франківської адміністрації. З 2011 року працював заступником голови РА, а з кінця 2017 року – її головою.

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