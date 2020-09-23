Політичні партії продовжують оголошувати свої списки на місцеві вибори. Сьогодні обговоримо кандидатів від «Голосу» і «Варти». Чи можливий політичний альянс «зеленої» влади та націоналістів «Свободи»? Дізнаємось, як співпрацюють спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький із представниками партії «Слуга народу» на Львівщині. І львів’янка Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою, що відкриє найпрестижніший оперний фестиваль світу в місті Байройт. Про головні події середи, 23 вересня, в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 23 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 045 (+252 за попередню добу).

На сайті львівської поліції з’явився фейк про загибель трьох бійців ЗСУ

На сайті Нацполіції Львівщини опублікували інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні. Як з'ясував ZAXID.NET, ця інформація виявилась фейком, а сайт обласної поліції зламали невідомі.

Львівський ліцей очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО.

Через коронавірус ще один львівський ліцей частково закрили на карантин

Учні 5-11 класів ліцею «Львівський», що на вул. Лисеницькій, пішли на карантин. Загалом у цьому ліцеї навчається понад 900 дітей.

«У кожній львівській квартирі – джерельна артезіанська вода»

Директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович у студії ZAXID.NET LIVE.

Wizz Air оголосив про відновлення авіарейсів зі Львова до Братислави

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновлює рейси з України до Словаччини. З 2 жовтня лоукостер відновлює регулярні рейси зі Львова до Братислави.

Ідемо на пиво! Відповіді на найважливіші запитання про Craft Beer & Vinyl Music Festival

Цими вихідними, 25-27 вересня, на FESTrepublic відбудеться вже традиційний фестиваль крафтового пива та вінілової музики Craft Beer & Vinyl Music Festival. ZAXID.NET дізнавався особливості цьогорічної програми та як пандемія змінила правила гри.

У Парку культури вже у жовтні відкриють гандбольний майданчик і відремонтовану арку

У львівському Парку культури ремонтують арку на вході, а також облаштовують трибуну на стадіоні «Юність». Крім того, у парку завершують роботи над гандбольним майданчиком, який планують відкрити вже у жовтні.