До Білорусі більше не літаємо. Львів припинив авіасполучення з Мінськом через тамтешні утиски опозиціонерів. Від міжнародної – до чисто львівської теми. У нашому місті відновили ремонти на Орлика. Які ще вулиці ремонтуватимуть? На Львівщині затримали телефонних шахраїв. Пояснимо як вберегтися себе від такого виду афер. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 25 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 744 (+87 за попередню добу).

За два львівські ринки Григорій Козловський може заплатити 18,5 млн грн

Адвокат фірми «Дари Львівщини» повідомив нову грошову оцінку майна ринків «Винниківський» та «Підзамче».

Ресторан Дубневичів не оштрафували через вечірку під час карантину

18 квітня в ресторані «Park. Art of rest» святкували дитячий день народження попри карантинні обмеження.

У Львові на хабарі затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції та підлеглого

Вони вимагали у підозрюваного 2 тис. доларів. Затримали їх на гарячому слідчі ДБР.

За останній тиждень четверо мешканців Львівщини потрапили до лікарні з симптомами ботулізму

Найчастіше причиною виникнення ботулізму є консерви домашнього приготування.

У Львові створять великий центр вакцинації

Розглядається можливість розміщення центру вакцинації на стадіоні «Арена Львів».

Суд зобов’язав Львівську міськраду надати мешканцям аварійного будинку нове житло

Уже дві сім’ї через суд зобов’язали міську раду Львова відселити їх з аварійного будинку на вул. Лемківській, 9.

Львівський активіст домігся скасування регіональної мови в Харкові

Раніше активіст уже домігся скасування статусу російської як регіональної у низці українських міст та областей.

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