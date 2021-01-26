«В новому законопроекті Мін’юсту ми скасуємо обмеження волі або арешт як вид покарання».

Їх не видно, але вони працюють. Аби розчистити місто від снігу комунальники виходять прибирати з пізньої ночі. «Львівводоканал» просить у міста 200 млн грн на утримання техніки, воду без хлору та зарплати працівникам. Благодійний фонд збирає гроші на харчування для невиліковно хворих діток. Цього разу без допомоги міста та області не обійдуться. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 26 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 269 (+127 за попередню добу).

Після п’яної ДТП на дитмайданчику львівського поліцейського звільнили з роботи

Дмитра-Сергія Сетдекова, який на позашляховику Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик на вул. Торф’яній, оштрафували на 10,2 тис. грн, позбавили водійських прав, а також звільнили з поліції.

Мерія Львова заперечила ймовірність подорожчання проїзду в громадському транспорті

Зараз проїзд у автобусах Львова коштує 7 грн, натомість економічно обґрунтованим тарифом перевізники називають 14 грн.

«Я думав, що батьки просто куплять той лак»

Після ремонту за 21 млн грн з учнів сільської школи збирають ще по 150 грн.

Рятувальники зняли з Тростяну двох 16-річних лижників з обмороженнями

Двоє підлітків з Великих Мостів каталися на лижах на горі Тростян (1232 м) біля смт. Славське. Хлопці початківці, тому самостійно не змогли спуститися з гори.

Сім’я львів’ян отруїлася чадним газом у приватному будинку

Дорослі відмовились від госпіталізації, а трьох дітей віком 14, 10 і 4 роки доставили до лікарні.

Галицький та Личаківський відділи поліції у Львові об’єднали

З 26 січня Личаківський та Галицький відділи поліції об’єднані у Львівське районне управління поліції на вул. Романчука, 18, де досі працював Личаківський відділ.