Медики «швидкої» знову вийшли на протест. Цього разу – не через зарплати, а за свого очільника. Відстоюють кандидатуру Андрія Васька, який вже 10 місяців керує медициною катастроф. Дісталось на горіхи за поганий ремонт. Громадські активісти виявили недоліки на щойно відремонтованій ділянці вул. Бандери. На місце з інспекцією приїхав мер Львова. А на вул. Хмельницького тим часом - все за планом. Там незабаром почнуть реставрувати будівлю одного з найстаріших кінотеатрів Львова. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 27 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 546 (+144 за попередню добу).

Найближчими днями у Львові та області потепліє до 18°С

За даними синоптиків Львівського гідрометцентру, із четверга, 29 квітня, температура повітря у Львові та області підніметься до 18°С, також можливі короткочасні дощі та грози.

Львівський винахідник відсудив у держави 243 тис. грн через халатне розслідування поліції

Олексій Шибунько звинуватив поліцію у неефективному розслідуванні викрадення його винаходу і виграв справу в суді.

Мешканця Новояворівська оштрафували за їзду з прив’язаною до машини собакою

На суді чоловік заявив, що усвідомлював, що таким чином тварина могла загинути.

Львівські соціологи оприлюднили перші рейтинги після виборів

Андрій Садовий залишається беззаперечним лідером, Олег Синютка від жовтня 2020-го втратив 10% прихильників, а Руслан Кошулинський за цей час наростив такі ж самі 10%.

Львівський онкоцентр отримає апарат для променевої терапії за 60 млн грн

Це вперше для обласної лікарні буде закуплено медичне обладнання в лізинг.

«Влада знайшла партнера у церкві»

Ми розпитали єпископа УГКЦ Степана Суса, як спонукати людей дотримуватися карантину, яка роль духовенства під час пандемії та що церква не може перенести в онлайн.Лоукостер

Bees Airline запустить рейси зі Львова до Києва

Нова українська авіакомпанія готується до виходу на внутрішній ринок.

Львівську перукарку оштрафували на 17 тис. грн за клієнтку без запису

Перукарка погодилася терміново обслужити клієнтку.

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