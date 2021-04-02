Львівська мерія оголосить архітектурний конкурс на проект трансформації території військового містечка позаду церкви Анни, у львівському Центрі легеневого здоров’я запрацювала нова киснева станція, «Львівгаз» оштрафували на 75,6 млн грн за зловживання монополією. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 2 квітня.

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Станом на 2 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 52 653 (+734 за попередню добу).

Військове містечко у центрі Львова перетворять у діловий квартал з музеями та парком

Львівська мерія оголосить архітектурний конкурс на проект трансформації території позаду церкви Анни.

«Львівгаз» оштрафували на 75,6 млн грн за зловживання монополією

АТ «Львівгаз» входить до групи компаній мільярдера Дмитра Фірташа.

Львівський Центр легеневого здоров’я розгорне нові місця для хворих на ковід

У львівському Центрі легеневого здоров’я 1 квітня запрацювала нова киснева станція, завдяки якій медики також можуть подати кисень до 130 уже розгорнених ліжок.

Черга «швидких» з хворими на Covid-19 під львівською лікарнею. Фото дня

Львівщина вже другий тиждень перевищує всі показники, за якими в регіонах встановлюють жорсткий карантин.

У Брюховичах планують збудувати величезний дитячий парк розваг

Проект одного з найбільших у Східній Європі парків розваг планують реалізувати на місці колишніх військових складів.

У Львові викрили склад контрафактних сигарет вартістю 18 млн грн

Ввезений товар впродовж півтора року розповсюджували у Львові та сусідніх областях.

Які культурні події Львова доступні онлайн у вихідні 2-4 квітня

Вистави «Так сказав Заратустра», «Лис Микита», «Пані міністрова», вечірня казка від Театру ляльок та проект «Фокус на Людкевича».