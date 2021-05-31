Цими вихідними на «Арені Львів» щеплювали мешканців Львівщини. Знаємо, скільки людей вже отримали першу дозу вакцини. «Рідні» знову в ефірі. Підглянемо за лаштунки проекту, який розповідає про всиновлення та людей, що наважилися стати мамами і татами за покликом серця. Поважні львів'янки приєдналися до всеукраїнського флешмобу «Пишайся сивим волоссям». Розкажемо вам деталі незвичного проекту. Про головні новини дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 31 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 160 (+20 за попередню добу).

Синоптики прогнозують потепління до 25°C у Львові та області

На початку червня у Львові та області прогнозують потепління до 25°C. Підвищення температури варто очікувати із п’ятниці, 4 червня.

«Польські джипери кажуть, що в Україні можна все»

Дізнавалися, чому в українських Карпатах настільки просто порушувати законодавство і які наслідки чекають наші гори від масового джипінгу.

19-річний важкоатлет з Жидачева встановив новий світовий рекорд

Богдан Гоза став чемпіоном світу з важкої атлетики серед юніорів.

У Брюховичах виявили крадіжку землі в лісі на 20 млн грн

До земельної афери причетні місцеві підприємці та державний реєстратор.

Суд ув’язнив мешканця Пустомитів через обкрадання могил

Пустомитівський районний суд Львівщини засудив до чотирьох років тюрми раніше судимого чоловіка, який обкрадав могили у селі Липники, що неподалік Львова.

На трасі Львів – Рава-Руська внаслідок ДТП загинув водій Renault Kangoo

Водій Audi A6 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

19-річний львівський студент переміг у національному конкурсі автомеханіків

Юрій Яцишин став переможцем загальноукраїнського конкурсу Young Car Mechanic. Загалом у конкурсі взяли участь понад 200 студентів коледжів зі всієї України.

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