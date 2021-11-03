22 тисячі. Маємо новий рекорд. Цього разу позитивний. Саме стільки охочих вакцинувались за минулу добу на Львівщині. Діти також в групі ризику, тож медики закликають щепити і неповнолітніх. Наразі з 12 років. Чи багато вже є охочих у Львові? І розповімо про масштабну реставрацію в гарнізонному храмі Петра і Павла. Фрески та скульптури на фасаді підсвітять. Про це у огляді Віталія Кублікова.

+403

Станом на 3 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 87 254 (+403 за попередню добу).

СБУ викрила масштабну схему підробок ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів

Клієнтами шахраїв були заробітчани, яким потрібно було виїхати за кордон. Щомісяця шахраї виготовляли тисячу сертифікатів про вакцинацію та дві тисячі ПЛР-тестів, заробляючи близько 3 млн грн.

Експерти назвали причини авіакатасрофи АН-12 біля Львова

За висновками експертів, причинами авіакатастрофи стали перевтома членів екіпажу та перевантаженість повітряного судна.

Заблокована об’їзна дорога Львова – лише початок страйку далекобійників

Розповідаємо, чого вимагають міжнародні перевізники.

Понад 40 вулиць Львова протягом четверга будуть без світла

У четвер, 4 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 43 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Ковід-сертифікат в «Дії» тепер можуть отримати власники паспортів старого зразка

Водночас самі паспорти-книжечки у застосунку, як і раніше, не відображатимуться.

На пікет проти дистанційного навчання у Львові зібралося менше 10 людей

На пл. Ринок вони встановили близько 40 шкільних парт, на яких розмістили плакати з гаслами. Вимога батьків – відновити очне навчання у школах.

«Ми шукаємо більше 100 пілотів в Україні»

Інтерв’ю з президентом Wizz Air Робертом Кері.

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