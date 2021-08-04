Шахтарі Львівщини вже вкотре прийшли під обласну адміністрацію, вимагаючи погасити борги, які накопичились ще з початку літа. Американські та литовські армійці взяли шефство над інтернатом в Краковці. Навідались до дитячого реабілітаційного центру разом з натівцями і наші журналісти. Реставрація в гарнізонному храмі Львова на фінішній прямій. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 4 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 365 (+9 за попередню добу).

Найближчими днями у Львові та області очікуються сильні грози

Синоптики попередили, що найближчими днями на Львівщині очікуються значні дощі, грози, а також можливий град. Температура повітря зростатиме та сягатиме 31°С.

Львівська підприємиця скасувала 20,4 тис. грн штрафу за їзду без прав

43-річну керівницю компанії Royal Club Academy Олену Кухаренко затримали за їзду без прав та керування авто у нетверезому стані. Справу щодо нетверезої їзди суд розглядає окремо.

23-річний водій Porsche розбився на смерть на дорозі до Брюховичів

Porsche 718 Cayman зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП Porsche розчавило, а 23-річний водій машини загинув на місці. Рятувальникам довелося витягати його тіло з авто.

Суд скасував вирок екс-голові Сколе Володимиру Москалю за хабарництво

Мера Сколе Володимира Москаля у 2018 році засудили до 6,5 років ув’язнення за 18 тис. грн хабара.

Хто винний: Львів накрила кліматична криза

Розповідаємо, який план заходів протидії негодам потрібен Львову і чому стихія поки що перемагає.

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд зі Львова в Херсон

Вартість квитків у купе становлять 371 грн, а у плацкарті – 230 грн. Час у дорозі зі Львова у Херсон становитиме понад 19 годин.

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