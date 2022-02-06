У Шевченківському гаю згоріла гуцульська гражда середини ХІХ століття, 27-річний львів’янин розбив молотком вікно у Верховній Раді, водійка позашляховика в’їхала в будинок у Львові і втекла пішки. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 6 лютого.

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Станом на 6 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 127 454 (+353 за попередню добу).

У Шевченківському гаю у Львові згоріла гуцульська гражда

Унаслідок пожежі згоріла гуцульська гражда середини ХІХ століття, привезена зі села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області.

Водійка позашляховика в’їхала в будинок у Львові і втекла пішки

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Винуватицю аварії розшукують.

27-річний львів’янин розбив молотком вікно у Верховній Раді

Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника. Йому загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

На Львівщині пасажирський поїзд протаранив застрягле на колії авто

Інцидент трапився близько опівночі на перегоні «Щирець-Миколаїв» поза межами залізничного переїзду.