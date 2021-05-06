Дорожники Львівщини назвали десятки інших аварійно-небезпечних переправ, які можуть впасти слідом за мостом через Західний Буг. Коронавірусне затишшя перед новим спалахом. Лабораторії області оприлюднили статистику перших робочих днів цього тижня. Чому не варто розслаблятись? І екологічно, і прибутково. Роздільний збір органічних відходів у Львові дає свої плоди. За гроші з компосту місто закупить кисень для лікарень. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

Святкування Дня міста під час карантину у Львові. Відео дня

Під час відзначення Дня міста цьогоріч у Львові запровадили нову святкову традицію – почесну варту, яка має нагадати львів'янам, що вони походять із королівської держави, столицею якої колись був Львів.

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Станом на 6 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 982 (+37 за попередню добу).

САД розробила схему об’їзду зруйнованого моста на трасі Львів–Луцьк

Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок розробили дві окремі схеми об’їзду аварійної ділянки дороги.

Львівського підприємця оштрафували на 85 тис. грн за контрабанду сигарет

Роман Букартик придбав 37,5 тис. пачок сигарет та хотів переправити їх до Польщі в орендованому авто.

«Скажу відверто, у нас 9 мостів у дуже поганому стані»

Поговорили із заступником начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Русланом Станіщуком про те, хто винен в обвалі моста на Львівщині.

Wizz Air відкриває чотири нові авіарейси зі Львова

Авіарейсів зі Львова у Німеччину, Польщу та Італію почнуть виконувати уже з червня.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення понад 20 вулиць Львова

У п’ятницю, 7 травня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на понад 20 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де не буде світла з 08:00 до 17:00.

Львівського поліцейського затримали на хабарі 3000 доларів

Старший дільничний офіцер районного управління поліції пообіцяв обвинуваченому перекваліфікувати його кримінальну справу.

На ремонти місцевих доріг Львівщини додатково виділили 162,6 млн грн

Цього року продовжать ремонтувати прикордонні місцеві дороги та ті, що входять у проект Малого карпатського кола.

У Польщі викрили масштабну схему незаконної легалізації українців

Правоохоронці затримали 23 громадян Польщі та 5 громадян України.

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