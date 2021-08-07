У Гайку для транспорту відкрили тимчасовий міст через Західний Буг, у Парку культури відбувся парад військових собак, а під час благодійного велопробігу у Львові зібрали понад 150 тис. грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 7 серпня.

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Станом на 7 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 462 (+24 за попередню добу).

У Гайку для транспорту відкрили тимчасовий міст через Західний Буг

Через тимчасовий міст у реверсному порядку зможуть їхати легкові автомобілі, громадський транспорт, а також невеликі вантажівки загальною масою не більше 12 тонн та висотою кузова до 3 метрів.

У львівському Парку культури відбувся парад військових собак

Парад військових собак у Парку культури роблять вперше. Участь в ньому взяли близько 20 тварин.

Під час благодійного велопробігу у Львові зібрали понад 150 тис. грн

Зібрані гроші передадуть на ремонт у Чорнобильській лікарні, ще 300 тис. грн профінансує місто.

Навпроти Львівського університету відновили закладенний понад сто років тому квітник

Серед квітів, які висадили на клумбі: юки, кизильники, астильби, тис ягідний, гортензія.