Головні новини Львова за 7 травня
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Колективний імунітет не за горами. Кому готують другу дозу американської вакцини Pfizer і чим будуть щеплювати тих, кому вводили індійський CoviShield? Ремонти шкіл, лікарень, доріг та решти інфраструктури. Які зміни чекають населені пункти, що стали частиною об'єднаної львівської громади. На місяць пізніше і з карантинними обмеженнями. Головні атракціони Львова в Парку культури вже цієї суботи відкриють сезон. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 7 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 072 (+90 за попередню добу).
Територію Голосківського та Сихівського кладовищ розширять на 26 гектарів
Через потребу додаткових місць для поховання у Львові планують розширити на 10 га Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар.
На трасі під Львовом знайшли зниклого трирічного хлопчика
3-річний хлопчик разом з дідом та бабою садили картоплю, але дитина без дозволу пішла гуляти та зникла з поля зору. Хлопчика знайшли за понад 4 км від місця зникнення.
Як провести День матері у Львові
День матері уже на носі, а ви досі нічого не придумали. Ми пропонуємо кілька безпрограшних варіантів, як провести час з мамою, щоб цей день їй запам'ятався.
Усі ремонти у районах Львова в 2021 році
Кожна з шести райадміністрацій отримала по 33 млн грн з бюджету розвитку на ремонти дворів, вулиць, дитячих майданчиків, будинків та встановлення ліфтів. Ми склали карту ремонтів, які планують проводити у 2021 році.
63-річному львів’янину через пухлину видалили сім органів
У чоловіка діагностували злоякісну пухлину товстої кишки, яка швидко прогресувала і вростала в інші органи черевної порожнини. Врятувати могла лише термінова надскладна операція.
Львівську підприємицю втретє затримали п’яною за кермом Lexus
43-річна керівниця компанії Royal Club Academy Олена Кухаренко поводилася неадекватно та нападала на патрульних.
Львівську виправну колонію №48 виставили на аукціон
На продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га.
Наступного тижня синоптики прогнозують у Львові потепління до 27°C
Львівські синоптики прогнозують на наступний тиждень хмарну погоду та потепління до 27 °C. Втім, найближчі дні у місті очікується сильний вітер та грози.