Колективний імунітет не за горами. Кому готують другу дозу американської вакцини Pfizer і чим будуть щеплювати тих, кому вводили індійський CoviShield? Ремонти шкіл, лікарень, доріг та решти інфраструктури. Які зміни чекають населені пункти, що стали частиною об'єднаної львівської громади. На місяць пізніше і з карантинними обмеженнями. Головні атракціони Львова в Парку культури вже цієї суботи відкриють сезон. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 7 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 072 (+90 за попередню добу).

Територію Голосківського та Сихівського кладовищ розширять на 26 гектарів

Через потребу додаткових місць для поховання у Львові планують розширити на 10 га Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар.

На трасі під Львовом знайшли зниклого трирічного хлопчика

3-річний хлопчик разом з дідом та бабою садили картоплю, але дитина без дозволу пішла гуляти та зникла з поля зору. Хлопчика знайшли за понад 4 км від місця зникнення.

Як провести День матері у Львові

День матері уже на носі, а ви досі нічого не придумали. Ми пропонуємо кілька безпрограшних варіантів, як провести час з мамою, щоб цей день їй запам'ятався.

Усі ремонти у районах Львова в 2021 році

Кожна з шести райадміністрацій отримала по 33 млн грн з бюджету розвитку на ремонти дворів, вулиць, дитячих майданчиків, будинків та встановлення ліфтів. Ми склали карту ремонтів, які планують проводити у 2021 році.

63-річному львів’янину через пухлину видалили сім органів

У чоловіка діагностували злоякісну пухлину товстої кишки, яка швидко прогресувала і вростала в інші органи черевної порожнини. Врятувати могла лише термінова надскладна операція.

Львівську підприємицю втретє затримали п’яною за кермом Lexus

43-річна керівниця компанії Royal Club Academy Олена Кухаренко поводилася неадекватно та нападала на патрульних.

Львівську виправну колонію №48 виставили на аукціон

На продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га.

Наступного тижня синоптики прогнозують у Львові потепління до 27°C

Львівські синоптики прогнозують на наступний тиждень хмарну погоду та потепління до 27 °C. Втім, найближчі дні у місті очікується сильний вітер та грози.

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