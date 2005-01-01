Головні новини Львова за 11 червня

У справі Копитка почали допитувати підозрюваних. Нові покази у так званій «справі Копитка». У Шевченківському районному суді почали допит Дмитра Гаврилюка – ймовірного замовника замаху на власника «Львівського холодокомбінату».

Лікарі добровольці обстежують селян. Майже щоразу їм вдається виявити захворювання, про які люди можуть не здогадуватись. Цього разу послугами кардіолога, ендокринолога та дитячого хірурга скористалися мешканці села Вороняки.

На «Балатон фесті» влаштували сімейну естафету. Цього року місцем зустрічі став стадіон на вулиці Лінкольна. Аби згуртувати мешканців району, організатори влаштували сімейну естафету зі стрибками у мішках та смугою перешкод.

ЛюксПікнік. За шалені дурощі – ще й безкоштовний пікнік. Радіо «Люкс ФМ» потішило своїх найактивніших слухачів.

Центр «OpenSpace». Перший на території Західної України центр обслуговування громадян європейського зразка видає необхідні документи за лічені хвилини. Таку інноваційну установу Міністерство юстиції відкрило на вулиці Івана Франка.

Півмарафонці випробовували свої можливості у Львові. Цього разу кинути собі виклик наважилася рекордна кількість учасників – дві з половиною тисячі. Найбільш загартовані випробовували себе дистанцією 21 кілометр.