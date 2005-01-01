Головні новини Львова за 19 червня

Дитину забрали від мами-наркоманки. Пара наркоманів кололись субітексом просто посеред вулиці при своїй дворічній дитині.

Голову Старосамбірської РДА затримали на хабарі. За версією слідства, керівник брав хабар у півтори тисячі доларів.

Затримали банду рекетирів. Злочинне угрупування вимагало у підприємця неіснуючий борг – понад три тисячі доларів.

Винниківську школу-інтернат не реорганізують. Обласна рада не підтримала проекту реорганізації.

Дорога у Зубів Міст. Понад триста метрів дороги за один мільйон гривень. Мешканці села Зубів Міст незадоволені ремонтом.

Алік Олісевич щойно з Лос-Анджелеса. Там він єдиний від України брав участь у святкуванні 50-річчя всесвітнього руху хіпі. Ми маємо нагоду першими почути його емоції.

У розпалі відкритий Кубок Львова з футболу. У майстерному володінні м’ячем юні та завзяті паралельно змагаються на чотирьох локаціях.