Головні новини Львова за 19 червня

Дитину забрали від мами-наркоманки. Пара наркоманів кололись субітексом просто посеред вулиці при своїй дворічній дитині.
Голову Старосамбірської РДА затримали на хабарі. За версією слідства, керівник брав хабар у півтори тисячі доларів.
Затримали банду рекетирів. Злочинне угрупування вимагало у підприємця неіснуючий борг – понад три тисячі доларів.
Винниківську школу-інтернат не реорганізують. Обласна рада не підтримала проекту реорганізації.
Дорога у Зубів Міст. Понад триста метрів дороги за один мільйон гривень. Мешканці села Зубів Міст незадоволені ремонтом.
Алік Олісевич щойно з Лос-Анджелеса. Там він єдиний від України брав участь у святкуванні 50-річчя всесвітнього руху хіпі. Ми маємо нагоду першими почути його емоції.
У розпалі відкритий Кубок Львова з футболу. У майстерному володінні м’ячем юні та завзяті паралельно змагаються на чотирьох локаціях.
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