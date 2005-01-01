Головні новини Львова за 22 березня

Червоно-чорний прапор вивішуватимуть у Львові 9 разів на рік, у Львові заочно судять бойовика з Жовківщини, допомогти хлопчику та інші події дня

Головні новини Львова 22.0322 березня, 18:29 5370
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Червоно-чорний прапор вивішуватимуть у Львові 9 разів на рік. Тобто у ті дні, які стосуються національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України.

У Львові заочно судять бойовика з Жовківщини. Ще у 2014 році перебуваючи під домашнім арештом за звинуваченням у крадіжці Борис Харченко втік на Схід та вступив до лав терористів.

Допомогти хлопчику. 7-річний Дмитрик Ковбаса із Яворівщини потребує нашої допомогти. У дитини – атиповий аутизм із нападами агресії.

Люта весна триватиме до квітня. Синоптики остаточно розвінчали прогнози львівських бабачих про ранню весну.

Українські полярники поїхали в експедицію. Поїхали, щоб побачити «білявку» – так ніжно полярники називають Антарктиду.

Олена Овчиннікова готується до нового двобою. Шостого квітня вона вийде на ринг проти нідерландської спортсменки Деніс Кільхольтц.

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