Головні новини Львова за 26 березня

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Масштабна пожежа пам'ятки архітектури в Хирові, до Льова прилетів перший лоукост-літак, львів'янка поїде на олімпіаду геніїв до США та інші події цього дня

Суспільство26 березня, 18:28 2810

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Масштабна пожежа пам'ятки архітектури в Хирові. Будівля колишнього єзуїтського колегіуму, збудованого у 19 столітті зайнялась в обід суботи.

Патрульні затримали дуже п'яного водія маршрутки. У неділю патрульні натрапили на підозрілого водія автобуса, який за словами очевидців створював аварійні ситуації на дорозі.

До Льова прилетів перший лоукост-літак. Компанія Wizz Air запустила одразу два прямі рейси до Гданська та Катовіце.

В Україні розпочалось навчання у школі суддів. Помічники суддів вивчатимуть особливості суддівства у чотирьох обласних центрах: Одесі, Харкові, Києві та Львові.

Львів'янка поїде на олімпіаду геніїв до США. Одинадцятикласниця Софія Петришин розробила прилад, що допоможе незрячим у соціалізації.

Будинки на економіку. Міськрада створила комісію, що слідкуватиме за збереженням культурної спадщини.

Виставка «Аміна:Життя». Символічно в музеї «Територія терору» влаштували виставку її світлин. 34 фото - бо загинула вона у 34 роки.

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