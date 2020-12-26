Новий рік та Різдво у Львові.

Львівські лікарі відкачали 5 мл гною з мозку 11-річного хлопчика, таксиста засудили на три роки тюрми за ДТП, через перевезення нелегальних ялинок у водія вилучили мікроавтобус. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за суботу, 26 грудня.

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Станом на 26 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 361 (+354 за попередню добу).

Із мозку 11-річного хлопця львівські отоларингологи відкачали 5 мл гною

В 11-річного Віталія Г. з Хмельницької області була серйозна загроза для життя – у порожнині головного мозку зібралося багато гною.

Через перевезення нелегальних ялинок у 33-річного водія на Львівщині вилучили мікроавтобус

Автомобіль виявили вранці 25 грудня у селі Мохнате Турківського району. Під час перевірки виявилося, що більшість із 54 дерев, які були в мікроавобусі, зрубані без дозволу.

Львівського таксиста засудили на три роки за збиту 24-річну жінку

Дівчина у темну пору доби переходила дорогу в невстановленому місці, однак слідчий експеримент показав, що таксист міг вчасно помітити постраждалу і загальмувати.

У масштабній пожежі на Львівщині згоріла сільська церква

Внаслідок пожежі у селі Грицеволя Радехівського району згоріла дерев'яна церква. Судячи з оперативних фото та відеозапису надзвичайників, пожежа була масштабною – полум'я повністю охопило церкву.