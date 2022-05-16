Спроби вербування луцьких підлітків, відновлення роботи камер автофіксації порушень ПДР, новий депутат обласної ради, присвоєння 1 млн грн під час підключення інтернету до шкіл та смерть героїв. Розповідаємо коротко про головні новини Луцька та Волині за сьогодні.

Російські спецслужби вербували підлітків із Луцька

Російські спецслужби намагалися завербувати трьох підлітків із Луцька. У хлопців намагалися вивідати інформацію про розташування військових об'єктів, у їхніх телефонах знайшли переписку із російськими абонентами та фото луцького військового аеродрому. Дізналися про цей випадок працівники СБУ через те, що підлітки регулярно ходили неподалік одного з блокпостів у місті.

Камери автофіксації порушень ПДР знову працюють

Із понеділка у Луцьку та області офіційно відновили автофіксацію порушень ПДР. У самому місті працюватимуть чотири камери: на вул. Конякіна, 18А (камера працює у напрямку вул. Ківерцівської), Ковельській, 147 (у напрямку вул. Лєскова), Ковельській, 144 (на вул. Старицького), вул. В’ячеслава Чорновола, 17 (на вул. Петра Маха). Ще три прилади працюватимуть на території області: на в'їзді у Володимир біля села Володимирівка, на в'їзді у Луцьк зі сторони Струмівки, а також на в'їзді у Ковель зі сторони Довгоносів.

Українські мережі АЗС підняли вартість пального

Роздрібні мережі АЗС впродовж 13-16 травня підняли ціни на бензин й дизельне пальне. При чому, як свідчать дані консалтингової групи «А-95», частина автозаправок встановили вищі ціни, ніж це дозволив уряд. Мінекономіки 14 травня встановило, що преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5% надбавкою: бензин А-95 – за 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

Підприємця звинуватили у присвоєнні 1 млн грн. Він підключав інтернет в навчальні заклади

Керівника волинської компанії офіційно звинуватили у присвоєнні 1 млн грн під час підключення до інтернету навчальних закладів. Чоловік ще у 2019-ому уклав договір на підключення до інтернету шкіл, загальна сума договору складала 1,4 млн грн. За версією правоохоронців, чоловік завищив ціни на використані матеріали, через що отримав на 1 млн грн більше.

Староста Соловичів загинув на війні

У боях із російськими солдатами загинув староста села Соловичі Ярослав Кашуба та його односелець Олександр Лапчук. Ярослав Кашуба двічі обирався старостою Соловичів, а Олександр Лапчук до війни працював у лісомисливському господарстві. Ярослав Кашуба став добровольцем ще від початку агресії Росії у 2014 році. У 2015 році брав участь у боях за Вуглегірськ Донецької області, а в листопаді того ж року звільнився із органів внутрішніх справ. Він пішов добровольцем на фронт вдруге одразу після вторгнення росіян в Україну.

Новий депутат у Волинській облраді

57-річний терапевт клініки «Оксфорд медікал» Юрій Валецький став новим депутатом Волинської обласної ради. Він йде наступним у списку партії «Сила і Честь» після Романа Карпюка, який раптово помер під час спортивних змагань у січні 2022-ого. Юрій Валецький за освітою медик з понад 30-річним стажем, до виконання обов'язків він приступить уже під час найближчого засідання облради.

Срібло на Кубку світу зі спортивної акробатики

Троє спортсменок з Волині здобули срібні медалі зі спортивної акробатики під час змагань у Португалії. Про медаль спортсменок повідомила обласна дитяча юнацька спортшкола. Наразі Олександра Мальчук, Дарина Пом'яновська та Вікторія Куніцка разом із тренеркою Оленою Кришпінович повертаються додому.