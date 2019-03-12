Головний дипломат Конгресу США підтримав вступ України в НАТО

СвітВолодимир Пиріг, 12 березня3700

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Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО, повідомило посольство України в США.

Виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання протиправної спроби анексії Росією Криму, конгресмен наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а цей документ є чітким сигналом підтримки партнерам США – Україні та сусіднім країнам.

Як повідомляється, 7 березня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США затвердив та рекомендував до схвалення повним складом нижньої палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором чи територіальними водами.

Документ також містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 лютого Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО. 21 лютого відповідні зміни до Конституції набули чинності.

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