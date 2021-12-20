Громадяни України, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського Covid-сертифіката та зможуть скористатися програмою «єПідтримка». На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради у понеділок, 20 грудня.

«Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою президента «єПідтримка». Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в «Дію», – сказав Шмигаль, якого цитує Урядовий портал.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради таким особам було дозволено отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

На нараді була озвучена інформація про те, що епідемічна ситуація зі станом захворюваності на коронавірус в Україні значно краща, ніж у багатьох європейських країнах. За даними Міністерства охорони здоров’я, шість тижнів поспіль спостерігається зниження кількості госпіталізованих. Зайнятих ковідних ліжок наразі 21567. За минулий тиждень було госпіталізовано 12908 людей.

Також за інформацією МОЗ, Україна одна з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності, і наразі показники відповідають середньоєвропейським.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 19 грудня, в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка» з виплати 1 тис. грн громадянам України, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

Виплату може отримати виключно громадянин України, який досяг 18 років і має в застосунку «Дія» документ про проходження повного курсу вакцинації.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні вже 3,6 млн людей скористалися послугою «єПідтримка», з них вже майже 2 млн отримали кошти. Наразі до програми приєдналися 6 банків. Ще 10 банків проходять процес підключення. Загалом у банках відкрили більш ніж 4,6 млн спеціальних рахунків.

Крім того, Мінцифри активно співпрацює з Національною поліцією та кіберполіцією щодо виявлення транзакцій установам, які не надають визначені в переліку послуги.