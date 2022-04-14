Група компаній Meest відправила для України понад 200 тис. кг продовольства
З початку війни 250 000 кілограмів продовольчих продуктів для України відправила в Україну міжнародна поштово-логістична група компаній Meest
Їжа довготривалого терміну у вигляді 20-кілограмових наборів передається біженцям, пораненим людям та всім, хто потребує допомоги. Ініціативу реалізували за матеріальної підтримки канадського благодійного фонду Canada-Ukraine Foundation та його донорів.
До складу боксу входить базовий продовольчий набір: крупи, вівсянка, рис, макарони, квасоля, консерви, олія, цукор, сіль, чай. Цього вистачає на місяць харчування однієї людини.
Компанія Meest здійснює закупівлю продуктів, їхню комплектацію у набори, пакування та доставку в Україну. У березні та на початку квітня фудбокси отримали Штаб «Пласту» у Львові, Львівська Волонтерська Кухня, Українська Освітня Платформа, Реабілітаційний центр «Джерело», а також Асоціація рестораторів Івано-Франківська. Ці фонди організують подальшу передачу продуктів, зокрема, на Схід країни тим, хто цього потребує.
Продуктові набори для тих, хто потребує допомоги через війну Росії проти України
«Ми раді знову співпрацювати з Meest та мати можливість передати бокси зі здоровою їжею всім, хто цього вкрай потребує в Україні через воєнну ситуацію. Нехай ця акція нагадає їм, що у них є друзі за кордоном, які не забули їх», – підкреслює Віктор Гетьманчук, голова Об’єднаного комітету UCC-CUF.
Meest і надалі планує продовжувати ініціативу разом з Canada-Ukraine Foundation та іншими організаціями. Крім того, компанія прагне долучити до благодійного проєкту інших партнерів та донорів, зокрема, закордонних.