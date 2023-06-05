Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що якщо мешканці Бєлгородської області РФ будуть звертатись з проханням про гуманітарний коридор, Україна розгляне це питання у належному порядку. Про це Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на питання чи буде створений гуманітарний коридор для мешканців Бєлгородщини, які матимуть бажання їхати в Україну, він заявив, що якщо відповідні звернення будуть находити, то Україна у належному порядку буде їх розглядати.

«Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення і це стосується як людей, які готові зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист у повстанців. І я переконаний, що якщо відповідні звернення будуть находити до України, то Україна у належному порядку буде їх розглядати», – зазначив Юсов.

Разом з тим, він додав, що масштаб внутрішніх конфліктів у Росії лише збільшуватиметься, всі її боєздатні сили зосереджені в Україні, а в самій РФ – «безлад, хаос, анархія і безвладдя».

«В останні місяці ці події лише набирають обертів. Збільшується географія діяльності повстанців, збільшується кількість учасників цих акцій, і зрештою ми повинні розглядати не лише окремо взяті події на Бєлгородщині, але в цілому так звана Російська Федерація сьогодні – це неспроможна держава, всередині якої величезна кількість конфліктів. Центральна влада неадекватна, і події на Бєлгородщині це демонструють. Все що-небудь боєздатне зосереджене на окупованих українських територіях, а на території самої Росії – безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що подібні конфлікти можуть ширитись у різних куточках цієї території, яка зараз називається Російською Федерацією», – наголосив Юсов. Він також підтвердив, що Кремль наразі не перекидає з України війська, а намагається обмежитись внутрішніми ресурсами ЗС РФ.

До слова, судячи з перехоплених працівниками ГУР розмов окупантів, армія РФ планує знищити артилерією Шебекіно у Бєлгородській області РФ. У районі російського містечка Шебекіно біля кордону з Україною обстріли не вщухають, хоча міноборони РФ вже кілька разів заявляло про те, що всі атаки відбили. Протягом останніх місяців прикордонні території Росії потрапляли під обстріли регулярно, але за минулий тиждень вони різко посилилися, змушуючи місцевих жителів масово виїжджати.