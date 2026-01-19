Росіянам наказали роззброїти солдата, який утік з позиції

Українська розвідка у неділю, 18 січня, оприлюднила нове радіоперехоплення, яке свідчить про втечі окупантів з бойових позицій. На записі один із командирів загарбників наказує підлеглим розшукати, знешкодити та роззброїти військовослужбовця, який утік із бойової позиції разом зі зброєю.

Згідно з перехопленням, російський військовий перед втечею побив свого напарника, після чого залишив позицію, забравши зброю. У розмові командир повідомляє, що втікач може з’явитися на одному з постів для ночівлі та, ймовірно, має осетинське походження. Підлеглим наказали у разі виявлення зв’язати дезертира та вилучити в нього зброю.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що подібні випадки демонструють моральний занепад і дезорганізацію в російських військах.

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року українська розвідка уже перехоплювала розмову військових російської армії, у якій окупанти скаржилися на масове дезертирство на одному з напрямків.