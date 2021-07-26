Новий рекордсмен України Андрій Могилко під час встановлення рекорду

Осередок партії «Європейська солідарність» у Харківській області похвалився причетністю до встановлення 24 липня дивного рекорду, який полягав у тому, що один з місцевих мешканців майже 7 хвилин плавав на спині і водночас грав на флейті.

«Пишаюся, що саме наша команда допомогла у організації такого чудового заходу у Височанській селищній громаді. Також усіх глядачів порадували безкоштовним катанням на байдарках, розважальними зонами та смачним кулішем», – цитує осередок депутата Миколу Благовєстова у Facebook.

Водночас у партії не уточнили, яким саме чином вони долучились до організації заходу.

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, мешканець селища Високий Андрій Могилко плив і грав на блок-флейті 6 хв 39 сек. Рекорд чоловікові вдалось встановити із другої спроби.

Фото Андрія Могилка

Андрій Могилко – музикант, майстер сопілок та флейт, спортсмен-бігун і прихильник філософії та творчості індійського релігійного діяча і філософа Шрі Чінмоя, тож під час запливу він виконував на флейті його мелодії і присвятив рекорд його 90-річчю. На березі рекордсмен виконав ще кілька мелодій.

Відтак експерти оголосили рекорд в категорії «Сила духу». Номінація «Найтриваліший час одночасного запливу на спині та гри на флейті» з’явилась у Національному реєстрі рекордів уперше.