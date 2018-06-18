За відео убивства кошеняти харківську студентку оштрафували на ₴5 тис.

Розправу бультер’єра над кошеням дівчина зняла на відео і виклала до соцмереж.

В понеділок, 18 червня, стало відомо, що Фрунзенський районний суд міста Харків виніс вирок щодо місцевої дівчини, яка два роки тому зняла на відео розправу пса бійцівської породи над кошеням.

Розправу бультер’єра виклала до соцмереж. Два роки потому суд визнав винною 19-річну Маргариту Фурман винною за статтею 300 ч.2, ККУ «Розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насилля та жорстокості». Максимальним покаранням за цією статтею могло стати ув’язнення терміном до трьох років. Проте дівчину оштрафували всього лиш на 5100 грн, повідомляє видання LB.

Нагадаємо, що у жовтні 2016 року, студентка одного з харківських колдежів опублікувала на своїй сторінці у соцмережі відео розправи її бультер'єра над кошеням. На ролику видно, як господар собаки - хлопець дівчини - навіть не намагається стримати її пса котрий шматує беззахисну тварину. Сама дівчина прокоментувала ситуацію словами про те, що вона «не любить котів» і «не вважає, що смерть кошеняти це привід для жалю».

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, у понеділок, 11 червня, Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права застави догхантера Олексія Святогора, який розповсюджував у соцмережах відео з отруєнням собак. Його також звинувачують за статтею 300 ч.2.