Чоловіків викрили прикордонники неподалік державного кордону

На Буковині правоохоронці викрили хмельничанина, який за 17 тис. доларів та 7 тис. євро переправляв ухилянтів в Молдову. За гроші чоловік погодився допомогти нелегально потрапити в іншу країну двом своїм краянам та ще одному буковинцю. Однак чоловіків викрили прикордонники неподалік державного кордону. Тепер організатору загрожує до 9 років позбавлення волі.

Під час чергування 31 прикордонного загону в Дністровському районі військовослужбовці викрили трьох ухилянтів та організатора незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Під час розслідування поліцейські з’ясували, що житель Хмельниччини організував незаконний бізнес на ухилянтах. За 17 тис. доларів та 7 тис. євро підозрюваний забезпечував переправлення двох жителів Хмельниччини та буковинця до Молдови.

«Щоб розпочати незаконний перетин кордону хмельничанам необхідно було дістатись Чернівецької області уникнувши блокпостів. Для цього підозрюваний залучив третіх осіб, які переправили чоловіків через Дністер. Надалі організатор зібрав всіх трьох «клієнтів» та особисто перевозив їх до визначеного місця незаконної переправи», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області в середу, 19 червня.

Однак, покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники в одному з прикордонних сіл Дністровського району. Працівники прикордонного загону передали порушників в поліцію. Правоохоронці оголосили про підозру 37-річному жителю Хмельницької області за ч. 3 ст. 332 КК України (Організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Порушнику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 600 тис. грн застави. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.