Справу розглядали у Хмельницькому апеляційному суді

Хмельницький апеляційний суд виправдав обвинуваченого у п’яному водінні чоловіка. З’ясувалось, що поліцейські попросили нетверезого власника прибрати авто, і тому він сів за кермо і недалеко від’їхав. Після цього на нього склали протокол за п’яне водіння, що передбачає 17 тис. грн штрафу. Суд визнав, що на порушення чоловіка спровокували правоохоронці.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, згідно з постановою суду першої інстанції, увечері 24 травня у Старій Синяві водій ВАЗ-2109 керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проте від проходження огляду на тверезість відмовився. Місцевий суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння) і призначив 17 тис. грн штрафу.

Захисник подав апеляцію і вказав, що на правопорушення його підзахисного спровокували поліцейські. За словами самого водія, того вечора він дійсно був у стані алкогольного сп’яніння, утім, сів за кермо саме на вимогу поліцейського прибрати автомобіль. Він від’їхав на незначну відстань, а після того його зупинили ті ж працівники поліції й запропонували пройти огляд на тверезість. Зважаючи на обставини, він відмовився.

«Апеляційний суд зазначив, що його пояснення повністю узгоджуються з даними відеозапису подій з місця пригоди: службовий автомобіль поліції їхав за автомобілем марки ВАЗ-2109 й після зупинки правоохоронець запропонував водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Той відповів, що керував транспортним засобом, виконуючи розпорядження цих же правоохоронців забрати автомобіль. Поліцейський з цим погодився, проте зазначив, що “це не давало йому права керувати автомобілем в стані алкогольного сп’яніння”», – повідомляє прес-служба суду.

Тож суд дійшов до висновку, що водій сів за кермо вимушено. Доказів, які б спростували його пояснення, у матеріалах справи немає. Тож суд скасував постанову судді Старосинявського районного суду й закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.