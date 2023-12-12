Інвестбанкір наголосив, що Concorde Capital погоджується з урядом в прогнозах курсу валют на 2024 рік, але тільки за умови стабільної бюджетної підтримки західних партнерів

Середній курс на місяць в 2024 році складатиме 37,5 – 38 гривень за один долар, але до кінця року він може зрости до 39-40 гривень. Такий прогноз роблять аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital.

Про це розповів в інтерв’ю фінансовому експерту видання «Мінфін» Олексію Козирєву засновник Concorde Capital Ігор Мазепа.

Інвестбанкір наголосив, що Concorde Capital погоджується з урядом в прогнозах курсу валют на 2024 рік, але тільки за умови стабільної бюджетної підтримки західних партнерів.

«В 2023 році Україна отримувала в середньому на місяць 3,5 млрд доларів бюджетної допомоги… Якщо вона не зміниться і на наступний рік, то аналогічні прогнозні речі, такі як курс валют, можна екстраполювати і на наступний рік» - констатував Мазепа.

Також Мазепа в інтерв’ю зазначив, що ріст внутрішнього валового продукту в 2023 році складе 5-6%. На разі, він драйвиться в першу чергу споживчим попитом. Однак, в 2024 році цей попит спаде і прогнозований ріст ВВП складе 2-3%.

«Ми би могли сказати, що ВВП в наступному році виросте на 6% або навіть на 10%, якщо відбувались би інвестиції в капітал – в нові виробництва, в нові заводи. За подібних інвестицій зростає ефективність праці. На жаль, цього немає. Інших драйверів, зокрема активної роботи морських портів, не передбачається» - відмітив засновник Concorde Capital.

Ігор Мазепа підсумував, що всі ці фактори дають змогу говорити про зростання цін в діапазоні до 10%. При цьому, можна говорити, що такий ріст не є критичним і відповідає тенденціям, які існують в Європі.

Нагадаємо, раніше Ігор Мазепа констатував серйозну нестачу кваліфікованих кадрів для функціонування бізнесу, а також проблеми української економіки в перелаштуванні на "військові рейки".