Нетішинський міський суд Хмельницької області виніс вирок інспекторці поліції Анастасії Косік за несанкціоновану зміну інформації в базі даних. Унаслідок її дій кілька водіїв уникли покарання за керування у стані сп’яніння. Поліцейській призначили 102 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 16 лютого, у 2021–2023 роках лейтенантка сектору реагування патрульної поліції ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області неодноразово вносила неправдиві дані до електронних карток адміністративних протоколів.

Зокрема, у грудні 2021 року вона внесла до системи відомості про нібито закриття справи за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), хоча протокол до суду не скеровували. У березні 2022 року інспекторка змінила прізвище порушника в базі, що унеможливило притягнення його до відповідальності.

Також у червні 2022 року та січні 2023 року вона ще кілька разів вносила до системи недостовірні дані про закриття справ, використовуючи реквізити судових рішень, які не стосувалися відповідних адмінматеріалів. Унаслідок цього щонайменше кілька водіїв уникнули відповідальності за нетверезе керування.

Анастасія Косік визнала свою вину, однак мотивів таких дій не пояснила.

Суддя Роман Стасюк визнав її винною за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу, вчинена повторно) та призначив 102 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з веденням адміністративної практики в органах Нацполіції, строком на один рік. Вирок ще можна оскаржити.