Розробки найкращих учасників будуть використані у роботі Альянсу

Команда інженерів SoftServe візьме участь у TIDE Hackathon 2023 від НАТО, що відбудеться наприкінці лютого у Польщі. Під час хакатону шукатимуть інноваційні рішення та підходи для посилення технологічних можливостей та ІТ-сервісів НАТО. Ідеться про створення аналітичних дашбордів, програмування дронів та застосування штучного інтелекту для контекстного та семантичного аналізу новин. Про це ZAXID.NET повідомили у SoftServe.

Інженери української компанії працюватимуть над створенням аналітичного дашборду та застосуванням Machine Learning до аналізу текстів з соціальних мереж і новин на предмет пропаганди.

Команди-переможці отримають змогу продемонструвати свої рішення на Spring 2023 TIDE Sprint, що є провідним майданчиком НАТО, де експерти, науковці та розробники з різних країн, в тому числі й з України, обмінюються досвідом і знаннями задля просування інновацій та технологічних змін в Альянсі.

Окрім команди SoftServe із п’яти ІТ-фахівців, участь у хакатоні від НАТО візьмуть ще дві українські команди, які в листопаді 2022 року перемогли у Національному оборонному хакатоні. Це команда кіберполіції «С. О. Р.» та команда державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як інформував ZAXID.NET, компанія SoftServe розробила технологію прогнозування масованих обстрілів України.