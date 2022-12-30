Іран поки що не передає Росії ракети, побоюючись потенційних наслідків для режиму. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, постачання іранських дронів Росії продовжується, але балістичні ракети Кремль отримати поки що ніяк не може.

«Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для Путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати», – сказав Андрій Юсов.

Юсов додав, що, за даними розвідки, в керівництві Ірану не всі задоволені співпрацею з Росією, оскільки усвідомлюють, що така співпраця може завдати серйозної шкоди правлячому режиму.

Загалом ситуація з постачанням Ірану ракет залишається невизначеною і може змінитися під впливом нових обставин.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що Іран не поспішає передавати РФ ракети через загрозу жорстких санкцій.