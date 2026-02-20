Триповерхова вілла з радянських часів слугувала для потреб обласного дитячого психоневрологічного диспансеру

Віллу на розі вул. Драгоманова та Коцюбинського у Львові здають в оренду за 6 доларів/м² під медцентр або офіси. Будівля належить ТОВ «Резерв П Л Ю С», що входить до групи компаній «Інтергал-буд».

Віллу на вул. Драгоманова, 58 збудував в 1909 році архітектор Людвіг Вельце в стилі пізньої сецесії для родини правника Юліана Макаревича. У радянські часи віллу перетворили на обласний дитячий психоневрологічний диспансер. До нині зберігся унікальний вітраж виробництва відомої на той час фабрики Желенського у Кракові. Сам будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Фото з оголошення

У 2020 році Львівська обласна рада продала віллу з аукціону компанії «Резерв П Л Ю С» за 40 млн грн. За умовами аукціону, покупець мав зберегти профільну діяльність цих приміщень і облаштувати заклад охорони здоров’я.

На початку лютого на профільному сайті OLX з’явилось кілька оголошень про оренду або цілого комплексу, або окремо триповерхової вілли на вул. Драгоманова, 58 за 6 доларів/м². Загальна площа території охоплює 1,7 тис. м², а самої вілли – 880 м².

Орендувати віллу пропонують під медичний заклад, офіс, культурний простір. У оголошенні вказано, що орендар матиме змогу зробити новий ремонт, перепланувати приміщення та повністю пристосувати його під свій формат.