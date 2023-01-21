Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче створити умови для заселення окупованих територій України мусульманським населенням. До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється у новому звіті, 20 січня Кадиров опублікував відеозапис групи чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному, і зазначив, що понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату. – Ред.) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну, пише «Українська правда».

На думку аналітиків, той факт, що чеченські кадії будуть включені до складу чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу.

«Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

В інституті також припустили, що Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України.

Водночас в ISW акцентують, що Кадиров, який неодноразово виправдовував участь чеченських бойовиків у війні проти України виключно релігійними мотивами і заявляє про нібито боротьбу з «українським сатанізмом», продовжує це робити.

Зокрема, напередодні він обурювався через вимоги МО РФ до солдатів стосовно догляду за собою, та відстоював право чеченських бійців носити бороди.

«Кадиров поставив під сумнів обґрунтування вказівок Міністерства оборони Росії і сказав, що вони деморалізують бійців, які «ведуть священну війну», – наголосили аналітики.

При цьому в ISW зауважили, що незалежних доказів наявності у Кадирова таких планів немає.