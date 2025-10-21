Італія готова купувати американське озброєння для України

Італія заявила про готовність профінансувати закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників у понеділок, 20 жовтня.

Як йдеться, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто озвучив цю пропозицію на закритій зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО минулого тижня.

Міністерство оборони Італії не відповіло на низку запитів про коментарі.

Італія спочатку виступала проти участі в програмі, заявляючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Зміна позиції була частково мотивована побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо PURL стане основним механізмом підтримки для деяких союзників.

Від початку повномасштабного вторгнення Італія надала щонайменше 10 пакетів військової допомоги для України. За словами джерел, Рим надав, зокрема, засоби протиповітряної оборони, включно з батареями SAMP/T. Вміст пакетів залишається засекреченим.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні продовжує підтримувати Україну, попри обмежені фінансові можливості своєї країни, додало Bloomberg.

Нагадаємо, ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запровадили у липні 2025 року. Вона передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками з країн НАТО та Канадою. Проєкт передбачає регулярні пакети, кожен з яких коштує приблизно 500 млн доларів. Україна складає список зброї, яка їй найбільше потрібна.

16 вересня медіа повідомили, що адміністрація США Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансували союзники НАТО за новим механізмом PURL. За словами президента Володимира Зеленського, до пакетів ввійшли ракети для систем протиповітряної оборони американського виробництва Patriot і Himars.

10 жовтня Зеленський повідомив, що лише сім з 30 країн-партнерів використовують програму PURL для допомоги Україні.