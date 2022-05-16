У місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині рятувальники витягнули з каналізаційного колектора 49-річного чоловіка. Як саме він туди потрапив, наразі невідомо. Постраждалого передали медикам швидкої допомоги.

Інцидент стався близько 15:00 у понеділок, 16 травня. До рятувальників надійшов виклик, що на вулиці Смірнова у місті Кам'янець-Подільський в каналізаційний колектор впав чоловік. Наразі не уточнюють, чи був люк відкритий.

«За викликом було спрямовано рятувальників 5 пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки дістали потерпілого з «пастки» та передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Хмельниччини.

Судячи з відео, яке опублікували рятувальники, під час рятувальної операції чоловік був без свідомості.