Ізраїль офіційно передає Україні технології розумних сповіщень про ракети і дрони. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, процес передачі цієї системи ще триває.

«Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною і я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю», – сказав Євген Корнійчук.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Ізраїль утримується від прямих поставок зброї України й обмежується наданням гуманітарної допомоги, не тільки щоразу відмовляючи Києву у військовій допомозі. Крім цього, Ізраїль заборонив іншим країнам передавати Україні зброю, що має ізраїльські запчастини.

Однак Ізраїль обіцяв надавати Україні високоточні ракети, якщо Іран офіційно надасть Росії балістичні ракети.