Також Канада надасть допомогу постраждалим унаслідок війни

Канада виділила новий пакет матеріальної допомоги для України на 52,4 млн канадських доларів (понад 38 млн доларів США за курсом НБУ). Про це повідомила пресслужба канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з посиланням на його виступ на Саміті миру у Швейцарії 16 червня.

Понад 14 млн доларів від Канади підтримають термінову потребу України замінити пошкоджене енергетичне обладнання та інфраструктуру.

Також уряд Канади інвестує понад 11 млн доларів США на:

підтримку Міжнародного валютного фонду у допомозі Україні щодо отримання технічної допомоги та навчання, необхідних для економічних реформ і вступу до Європейського Союзу;

покращення спроможності України безпечно очищати свою територію від мін та інших вибухонебезпечних предметів;

надання уряду України технічної допомоги з боку експертів канадського уряду у сфері юстиції та енергетики;

Ще 1,4 млн доларів допоможуть гарантувати безпечну та надійну роботу ядерних установок в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як було оголошено раніше, Канада скерує майже 11 млн доларів з цього пакета на підтримку вразливих дітей, молодь з групи ризику та реінтеграцію раніше переміщених дітей. Також ці кошти допоможуть:

покращити доступ до правосуддя для тих, хто пережив воєнні злочини;

підвищення обізнаності сімей та суспільства про процеси щодо зниклих безвісти;

підтримати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з війною, зокрема військовополонених.

Додамо, нещодавно Канада у межах підтримки України оголосила про передачу перших десятьох медичних бронетранспортерів з партії у 50 машин. Українські військові пройдуть навчання на канадських бронетранспортерах у Європі, а восени їх мають доставити в Україну.