На Тернопільщині Гусятинський районний суд засудив керівника ТОВ «Чортківського автотранспортного підприємства» за посередництво в допомозі ухилянтам від мобілізації. Обвинувачений Володимир Ворончак в суді свою провину визнав і отримав штраф.

Під час розслідування поліцейські встановили, що в травні 2023 року провідний спеціаліст Гусятинського відділу управління Державної міграційної служби зателефонував до керівника Чортківського АТП Володимира Ворончака, аби той допоміг його знайомому отримати відстрочку від війська з правом виїзду за кордон. Обвинувачений повідомив, що такі справи не вирішує через телефон, і домовився зустрітися з працівником міграційної служби пізніше.

«5 травня 2023 року, приблизно о 16:00 посадовець міграційної служби, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови з військовозобов’язаним повідомив йому про необхідність надати неправомірну вигоду в сумі 6,5 тис. доларів за вплив на прийняття рішення членами ВЛК щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби», – йдеться у вироку Гусятинського районного суду від 23 травня.

Клієнт мав приїхати того ж дня до готельно-ресторанного комплексу «Орися» в с. Оришківці, Чортківського району. Зустріч відбулася приблизно о 19:00. Військовозобов’язаний передав 2 тис. доларів завдатку посадовцю Гусятинського відділу ДМС, а той підійшов до авто Toyota Land Cruiser, яке знаходилося неподалік ресторану «Орися» і в якому сидів обвинувачений і віддав гроші йому.

8 травня 2023 року, приблизно о 14:00, обвинувачений отримав другу частину хабаря біля Копичинецької комунальної лікарні. Допитаний в судовому засіданні Володимир Ворончак свою вину визнав повністю, щиро покаявся, вказав, що подібне вчиняти більше не буде.

Суддя Гусятинського районного суду Тетяна Цвинтарна, враховуючи щире каяття обвинуваченого, на роботі характеризується позитивно, визнала винним керівника АТП в отриманні неправомірної вигоди і присудила йому штраф в розмірі 220 тис. грн.

Додамо, що 24 травня 2023 начальник управління ДМС України в Тернопільській області звільнив посадовця-посерединка з роботи. Матеріали справи щодо нього також виділені в окреме кримінальне провадження, слідство ще триває.