Тарас Лопушанський очолює теруправління НАБУ у Львові з моменту його створення у 2016 році

Керівник львівського територіального управління НАБУ Тарас Лопушанський подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Тарас Лопушанський у 2022 році отримав 1,3 млн грн зарплати у НАБУ, дохід його дружини Оксани становив близько 45 тис. грн, у цю суму входила зокрема допомога для багатодітних сімей та дохід від підприємницької діяльності.

У власності Тараса Лопушанського з нерухомості є лише гараж у Львові, але він з сім’єю може користуватись двома квартирами та ще одним гаражем у Львові, а також квартирою у Трускавці. У 2022 році Оксана Лопушанська придбала косметологічне обладнання. У родини є лише одне авто Ford Kuga 2012 року випуску.

Нагадаємо, що начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає у власності чи користуванні жодної нерухомості.