Керівник управління НАБУ у Львові Тарас Лопушанський подав декларацію про доходи за 2022 рік
Тарас Лопушанський задекларував 1,3 млн грн зарплати
Керівник львівського територіального управління НАБУ Тарас Лопушанський подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у електронній декларації, Тарас Лопушанський у 2022 році отримав 1,3 млн грн зарплати у НАБУ, дохід його дружини Оксани становив близько 45 тис. грн, у цю суму входила зокрема допомога для багатодітних сімей та дохід від підприємницької діяльності.
У власності Тараса Лопушанського з нерухомості є лише гараж у Львові, але він з сім’єю може користуватись двома квартирами та ще одним гаражем у Львові, а також квартирою у Трускавці. У 2022 році Оксана Лопушанська придбала косметологічне обладнання. У родини є лише одне авто Ford Kuga 2012 року випуску.
Нагадаємо, що начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає у власності чи користуванні жодної нерухомості.