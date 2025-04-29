Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Керівника одного зі структурних підрозділів тернопільського університету затримали минулого тижня на хабарі 1600 доларів. Посадовець за ці гроші пообіцяв колишньому працівникові вишу працевлаштувати його в інший університет, щоб той міг отримати відстрочку. У поліції не уточнюють назву університету, однак ZAXID.NET з власних джерел відомо, що йдеться про керівника однієї з кафедр Західноукраїнського національного університету.

Про затримання 56-річного працівника університету співробітниками поліції та СБУ повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 29 квітня. За даними слідства, колишній працівник цього ж вишу втратив роботу й законні підстави для відстрочки від мобілізації. Тож керівник кафедри запропонував йому працевлаштування в іншому навчальному закладі. Свої послуги він оцінив у 1600 доларів.

Чоловіка затримали під час одержання третьої частини хараба

«Під час одержання третьої частини грошей чоловіка затримали правоохоронці. Наразі встановлюються причетність інших осіб до фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків та подальшого отримання відстрочки від служби в ЗСУ», – повідомили в прокуратурі.

Керівнику одного з підрозділів університету повідомили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави). Інкримінована стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі йде слідство і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.